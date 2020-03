Zivilcourage zeigten am Dienstagabend mehrere Frauen und eine Busfahrerin in Konstanz. Gegen 18 Uhr wollte ein 36-jähriger Mann, der aus Westafrika stammt und auf Krücken unterwegs war, am Bodanplatz in einen Linienbus einsteigen. Bevor er das allerdings tun konnte, griff ihn ein 27-Jähriger ohne Grund aus dem Bus heraus an. Er schlug dem 36-Jährigen beim Einsteigen mit der Faust ins Gesicht und nutzte nach Angaben der Polizei dafür einen Schlagring.

Frauen zeigen Zivilcourage und helfen dem 36-Jährigen in den Bus

Der 27-Jährige verletzte das Opfer im Gesicht. Der 36-Jährige wollte nach dem Angriff nicht mehr in den Bus einsteigen und setzte sich an der Bushaltestelle auf eine Bank. Dort bedrohte in der 27-Jährige erneut. Mehrere Frauen, die in dem Bus mitfuhren, kamen dem Opfer zur Hilfe. Sie sorgten dafür, dass der 36-Jährige in den Bus einsteigen konnte. Daraufhin schloss die Busfahrerin die Türe des Busses, sodass der Täter den Mann nicht mehr angreifen konnte.

Täter greift 50-jährigen Jogger an

Bevor Polizei und Rettungsdienst kamen, verschwand der 27-Jährige vom Tatort. Die Rettungskräfte brachten das Opfer in ein Krankenhaus. Eine Viertelstunde, nachdem der Tatverdächtige den Mann angriffen hat, wurde er am Sternplatz erneut gewalttätig. Er trat einen 50-jährigen Jogger mit dem Fuß und verletzte ihn.

Zuerst blieben die Ermittlungen gegen den Verdächtigen erfolglos, dann meldete sich der 27-Jährige selbst beim Polizeirevier Konstanz. Die Beamten nahmen ihn fest. Ein Arzt wies ihn dann aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens in das Zentrum für Psychiatrie ein.

Polizei bittet um Hinweise

Wer weitere Hinweise zum Verhalten des Täters geben kann, der soll sich unter 07531 9950 beim Polizeirevier Konstanz melden. Der Täter wird als etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und dunkelblond beschrieben. Er habe kurzes Haar und zur Tatzeit einen Dreitagebart. Er trug eine schwarze Jeans, eine dunkelblaue Sportjacke der Marke Adidas, ein weißes T-Shirt und schwarze Stiefel.