Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, saß der 18-Jährige in seinem Golf, der auf einem Parkstreifen an der Friedhofstraße in Aalen abgestellt war. An der Fahrerseite stand ein 26-Jähriger, der sich wohl durch die heruntergelassene Seitenscheibe in das Auto beugte und mit dem 18-Jährigen sprach.

Aus bislang unbekanntem Grund kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern, in dessen Verlauf der 18-Jährige seinen Kontrahenten aus dem Fahrzeug heraus mit Pfefferspray besprühte. Der 26-Jährige hielt sich daraufhin an der Fahrertüre fest und wurde, da der 18-Jährige losfuhr, rund 20 Meter mitgeschleift.

14-jährige Radfahrerin verletzt

Als der 18-Jährige mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg fuhr, stürzte der 26-Jährige zu Boden. Gleichzeitig wurde eine 14-jährige Radfahrerin, die ihrerseits den Gehweg befuhr, vom Fahrzeug des 18-Jährigen erfasst. Die Jugendliche stürzte ebenfalls.

Der mutmaßliche Täter fuhr danach in Richtung Friedhof davon. Er konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers rasch ermittelt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. Die beiden verletzten Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.