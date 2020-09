Zur Tatzeit befand sich die 32-jährige Angestellte als einzige Kassiererin im Supermarkt. Der Unbekannte zog aus seinem Rucksack ein großes Brotmesser, das er auf die Verkäuferin richtete. Gleichzeitig forderte er sie auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Die Kassiererin gab ihm das Geld, es waren lediglich 5-Euro, 10-Euro und 20-Euro Scheine in der Kasse und einiges an Münzgeld, teilweise noch original in Rollen verpackt. Die Beute verstaute der Täter in seinem Rucksack und verließ den Markt. Ob er für seine Flucht ein Fahrzeug benutzte war nicht bekannt. Kunden hatten von dem Überfall nichts mitbekommen. Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, unter anderem mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben

männlich, ca. 30-35 Jahre,

dunkle Haare,

ca. 180 cm,

schlaksige Figur,

sprach deutsch ohne erkennbaren Dialekt.

Er trug eine dunkle Mund-Nasen-Schutzmaske, darunter einen längeren, schwarzen, ungepflegten Vollbart.

Er hatte ein Cäppi auf dem Kopf und trug einen grauen Pullover, mit weißer Aufschrift.