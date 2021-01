Illegale Geburtstagsfete mit Folgen in Vöhringen: Wie das Polizeipräsidium berichtet, erhielt die Polizeiinspektion Illertissen am Freitagabend einen Hinweis aus Vöhringen: Der Anrufer teilte mit, dass sich in einer Gartenhütte mehrere Personen aufhalten und sich über Drogen unterhalten würden.

Illegale Privatfeier: Polizei „pirscht“ sich an Gartenhütte heran

Wie es im Polizeibericht heißt, „pirschte eine Streifenbesatzung sich an die Hütte an, lauschte und stellte fest, dass sich dort drei Jugendliche befinden“. Die Drei hätten sich darüber „erfreut, dass sie von der Polizei in der Gartenhütte niemals gefunden werden könnten“.

Zu früh gefreut: Die Beamten traten ein und belehrten die Jugendlichen eines Besseren. Dabei fanden sie einen frisch gedrehten Joint und eine kleine Menge Marihuana. Der Eigentümer des Rauschgifts war laut Polizei schnell ermittelt.

Anzeige wegen Drogen und Verstoß gegen Corona-Regeln

Das Trio habe den Geburtstag eines der Jugendlichen nachfeiern, hieß es. Laut Polizeibericht „gratulierten die Beamten natürlich nachträglich zum Geburtstag und stellten das Marihuana dennoch sicher“.