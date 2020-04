Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, überfiel der Jugendliche am Sonntagabend eine Shell-Tankstelle in der Memminger Straße in Illertissen. Ersten Erkenntnissen zufolge drang er gegen 21.15 Uhr in die Tankstelle ein und forderte Geld. Mit einem geringen Betrag floh der etwa 15-jähruge Junge anschließend zu Fuß. Dabei verlor er seine Beute, sie wurde von den Beamten gefunden.

Fahndung mit Personenbeschreibung

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und sucht den jungen Täter mit einer Personenbeschreibung.

Alter: etwa 15 Jahre.

Blonde Haare.

Größe etwa 1,65 Meter

Schlanke Statur

Graue Jogginghose

Schwarze Turnschuhe.

Hinweise nehmen die Polizeidienststellen entgegen. Bei der Fahndung sind Beamte der Polizei Neu-Ulm und Ulm in Einsatz.

Weitere Informationen folgen