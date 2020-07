Bei der Einsatzzentrale der Polizei ging die Mitteilung ein, dass sich eine tote Person in einem Heustadel befinde. Die Örtlichkeit liegt etwa acht Kilometer vom Fluchtort, dem Bezirkskrankenhaus Günzburg, entfernt.

Da die Identität des Mannes und die Todesursache zu diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig feststanden, ordnete der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen eine Obduktion des Leichnams an. Diese wurde am Freitag von der Rechtsmedizin Ulm durchgeführt, aufgrund eines DNA-Abgleichs steht seither fest, dass es sich um den 29-Jährigen handelt.

Polizei geht von Suizid aus

Der Tod trat durch Suizid des Mannes ein, Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nach den Obduktionsergebnissen der Rechtsmedizin Ulm und den Ermittlungen der Kripo Neu-Ulm keine ergeben. Der Todeszeitpunkt konnte nicht eindeutig bestimmt werden, vermutlich stand er aber in zeitlichem Zusammenhang mit der Flucht des Mannes.

29-Jähriger wurde wegen versuchten Mordes von der Polizei gesucht

Der 29-Jährige, der aus der Psychiatrischen Klinik des Bezirkskrankenhauses in Günzburg entflohen war, wurde von der Polizei wegen versuchten Mordes gesucht. Er soll bei einem absichtlich herbeigeführten Unfall auf der A8 bei Leipheim versucht haben, seine Frau zu töten.