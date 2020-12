Der gesucht Mann wurde am 17.12.2020 bei der Polizei als vermisst gemeldet. Er ist entweder im Rollstuhl oder auf Krücken unterwegs und trägt in der Regel eine Helm oder eine Mütze. Sein regelmäßiger Aufenthaltsort ist der Großraum Ulm/Senden/Illertissen auf, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass er auch weitere Strecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegt. Das teilt die Polizei mit.

Die bisherigen Ermittlungen und Überprüfungen der Polizei Senden führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann das letzte Mal eventuell am 18.12.2020 in Vöhringen und mit einiger Sicherheit am 19.12.2020 in der Hirschstraße in Ulm gesehen wurde. Danach verliert sich die Spur.

Der 45-Jährige wird wie folgt beschrieben

Er wiegt etwa 80 Kilogramm

ist etwa 1,70 Meter groß

Er ist vermutlich mit einer brauen Hose, einer grünen Jacke, einem rot-kariertem Hemd, einem roten Skater- oder Reithelm oder einer „Kapitänsmütze“ bekleidet.

Er trägt viele Ketten und Ringe als Schmuck.

Er müsste einen Rollstuhl und Krücken mit sich führen.

Sollten Sie den Mann gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307 91000-0 oder jede anderen Polizeidienststelle.