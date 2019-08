Zwei tote Schweine lagen am Samstag in einem Wald bei Lonsee-Ettlenschieß.

Zwei tote Schweine beschäftigen seit Samstagmittag die Polizei. Ein Spaziergänger fand die Kadaver am Waldrand nördlich der Bauschuttdeponie „Grund“ bei Lonsee-Ettlenschieß. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Hausschweine, die etwa 20 bis 25 Kilo wogen, schon länger verendet waren. Sie wurden wohl am vergangenen Donnerstag oder Freitag am Waldrand abgelegt. Angesichts der drohenden Afrikanischen Schweinepest ein besonders rücksichtsloses Umweltvergehen, meint die Polizei. Nun versuchen die Gewerbe- und Umweltermittler den Fall zu lösen und hoffen auf Hinweise unter Tel. (0731) 1880.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall B28 Schwerer Crash bei Feldstetten, fünf Personen verletzt Bei einem Unfall auf der B28 sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr waren vor Ort.