Aufregung wegen Blaulicht-Einsätzen am Donnerstagmorgen mitten in Ulm: Wie die Polizei und Augenzeugen berichten, wurde nach Überfällen auf ein Geschäft in der Keltergasse und eine Apotheke in der Hirschstraße die Polizei per Notruf alarmiert. Jetzt sucht die Polizei einen etwa 30 jahre alten Mann.

Notruf bei der Polizei: Mann droht mit Messer

Nach Angaben der Polizei gab es am Donnerstagmorgen gleich zwei bewaffnete Überfälle in der City. ...