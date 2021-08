Verbrechen und Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist eine Tankstelle in Ulm an der B311 von einem unbekannten Täter überfallen worden.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Ulm. Zwischen Enden Novemer 2020 und Anfang Januar ereigneten sich gleich vier Überfälle auf Ulmer Tankstellen. Bei zwei der Überfälle drohte der Täter mit einem Messer.