Am Dienstag hat ein Zeuge von einem Toten in der Syrlinstraße in Ulm berichtet. Die Polizei bestätigt einen Einsatz - auch ein Krankenwagen war vor Ort.

Gegen 6.50 Uhr erreichte die Redaktion eine Nachricht, dass es in der Syrlinstraße einen Polizei-Einsatz gebe. Der User schrieb auch von einem Toten. Dies konnte die Polizei am Dienstagmorgen auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Der Polizei-Sprecher bestätigte aber, dass es einen Einsatz gebe und dass auch ein Krankenwagen vor Ort im Einsatz gewesen sei.

Wir halten euch auf dem Laufenden!

Das könnte dich auch interessieren:

Falkensteiner Höhle Bürgermeister Roland Deh relativiert Kritik an Guide Roland Deh, der Bürgermeister von Grabenstetten, hat seine Kritik an dem aus der Falkensteiner Höhle geretteten Führer relativiert.