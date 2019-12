Brutale Attacke auf eine 30-Jährige Frau in Friedrichshafen: Wie die Polizei berichtet, hatte ihr 35-jähriger Ex-Lebensgefährte sie am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr vor deren Haustüre am Hohenstaufenplatz abgepasst. Er packte sie und stieß die Frau mit dem Kopf voraus gegen die Verglasung der Türe. Die Scheibe splitterte, das Opfer erlitt dabei schwere Schnittverletzungen.

Täter flüchtet nach Angriff in Friedrichshafen mit dem Fahrad

Als andere Personen auf die Tat aufmerksam wurden und hinzukamen, flüchtete der 35-Jährige mutmaßliche Täter auf seinem Fahrrad. Das Opfer des Angriffs wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wird dem Polizeibericht zufolge nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, hat der 35-Jährige sich später zur Vernehmung bei der Polizei gestellt. Gegen ihn wurde von der Polizei ein vorläufiges Annäherungsverbot ausgesprochen. Die Familie des Opfes will gleichzeitig ein längerfristiges Verbot der Annäherung erreichen.