In Biberach hat die Polizei am Sonntag Tempokontrollen in der Memminger Straße vorgenommen, wo maximal 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Wie die Polizei berichtet, wurde die Geschwindigkeit zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr kontrolliert. Dabei gingen den Beamten fünf Temposünder ins Netz:

Vier Autofahrer waren zwischen 20 km/h und 32 km/h zu schnell gewesen.

Ein 22-Jähriger war sogar 66 Stundenkilometer zu schnell.

Das bedeutet, dass der junge Mann mindestens Tempo 116 auf dem Tacho hatte.

Die fünf Autofahrer werden angezeigt. Sie müssen laut Bußgeldkatalog teils mit deftigen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen.