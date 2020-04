Die Ulmer Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Vorfalls am Osterwochenende in Blaustein. An Karsamstag saßen laut Polizeimeldung kurz vor 18 Uhr zwei Mädchen an der Kurt-Mühlen-Straße auf der Treppe bei einer Brücke über die dortigen Bahngleise. Plötzlich habe sie ein Mann angesprochen, erzählten die 14- und 16-Jährigen später der Polizei. Er habe ihnen Geld für sexuelle Handlungen geboten. Die Mädchen gingen weg und ließen den Unbekannten einfach stehen. Später verständigten sie die Polizei.

Polizei Ulm: Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei sucht jetzt den Unbekannten. Der sei etwa

30 Jahre alt

1,80 m groß

dunkelhaarig mit Knebelbart

bekleidet mit einem schwarzen Shirt mit vielen weißen Punkten sowie einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen

Der Mann sprach gebrochen deutsch und hatte einen Ledergeldbeutel dabei. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter geben können, ihn kennen oder auch von ihm angesprochen wurden.