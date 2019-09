Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer war am Donnerstag gegen 6.15 Uhr in der Biberacher Sennhofgasse unterwegs. Der Senior fuhr entgegen der Einbahnstraße. An der Ecke zur Hindenburgstraße stieß er mit einem 54-jährigen Pedelec-Fahrer zusammen, der in Richtung Marktplatz unterwegs war. Beide stürzten.

Der 72-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, der 54-jährige Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Den Sachschaden an den Pedelecs schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro.

