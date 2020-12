Wie die Polizei am Montag berichtet, ist ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag in ein Paket-Verteilzentrum in der Wilhelmstraße in Biberach eingedrungen. Der Einbrecher hatte die Tür des Gebäudes gewaltsam aufgebrochen. In dem Gebäude öffnete der Täter zahlreiche Pakete. Er nahm den Inhalt heraus und verteilte ihn teilweise wahllos im Raum. Die Polizei vermutet, dass er die wertvollsten Gegenstände mitgenommen hat. Welcher Paketdienst betroffen ist, sagte die Polizei nicht.

Kurz vor Weihnachten: Zustellung vieler Pakete in Biberach verpätet sich

Durch den Einbruch werde sich die Zustellung der betroffenen Pakete verzögern, hieß es. Was genau aus den Paketen, bei denen es sich auch um Weihnachtsgeschenke und Weihnachtspost handeln dürfte, gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch dürfte es einige Zeit in Anspruch nehmen, die entwendeten oder aus den Paketen genommenen Dinge den Absendern oder Empfängern zuzuordnen.

Polizei bittet um Hinweise auf Einbruch in Verteilzentrum in Wilhelmstraße

Zurzeit ist es auch noch nicht möglich, die Höhe des Schadens, der durch den Einbruch entstanden ist, zu beziffern. Die Kripo hat die Spuren gesichert und ermittelt jetzt. Dafür hofft sie auch auf Zeugen. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07351/4470.