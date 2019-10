Nach Angaben der Polizei war in der Biberacher Straße ein 27-Jähriger in seinem Opel unterwegs. Im Kreisverkehr nahm er die erste Ausfahrt in Richtung Bahnhof. Beim Abbiegen streifte er mit dem Kotflügel einen elfjährigen Junge, der gerade die Straße überqueren wollte. Dabei stürzte der Junge auf den Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie bittet unter der Nummer 07392/96300 um Zeugenhinweise.

