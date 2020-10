Wer ein schnelles Auto fährt, der fährt zuweilen auch gerne schnell - das wissen wir spätestens, seit1964 mit seinem silbernenin „Goldfinger“ ordentlich Gummi gab. Ebenfalls kräftig Gas gegeben hat ein 71-Jähriger am Mittwoch in seinem Aston Martin auf derbeiim Kreis Biberach. Nach Angaben der Polizei war der Senior mit seinem britischen Nobel-Sportwagen vormittags gegen 11.15 Uhr von Biberach in Richtungunterwegs.