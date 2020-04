Gefährliche Eskalation einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg): Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwochnachmittag bei einem Streit auf dem Parkplatz am Stadion in der Lortzingstraße ein 20-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden. Er wurde von zwei Messerstichen getroffen. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht klar. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Polizei ermittelt wegen Messerstichen in Bad Waldsee

Zuvor war es auf dem Platz gegen 17.10 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen drei jungen Männern syrischer und algerischer Herkunft gekommen. Wie die Auseinandersetzung im Detail ablief, ist bei der Polizei derzeit noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Ravensburg hat Ermittlungen zur Klärung des Tatgeschehens aufgenommen.

Der genaue Grund für den blutigen Streit ist noch nicht bekannt, die Polizei spricht von „kulturellen Differenzen“. Es sei nicht der erste Streit zwischen den beteiligten Parteien gewesen. Es habe auch schon im Vorfeld mehrere Auseinandersetzungen gegeben.