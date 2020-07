Polizei aus Riedlingen sind am Dienstagmorgen bei Kontrollen auf der B312 bei Ahlen und auf der L275 bei Bad Buchau mehrere Temposünder ins Netz gegangen. Darunter stach ein Motorradfahrer aus Österreich besonders hervor, der auf der Ortsumfahrung Tempo 100 mit sage und schreibe 196 Stundenkilometern auf dem Tacho gemessen wurde. Deraussind am Dienstagmorgen beiauf derbei Ahlen und auf derbei Bad Buchau mehrere Temposünder ins Netz gegangen. Darunter stach ein Motorradfahrer ausbesonders hervor, der auf der Ortsumfahrung Bad Buchau bei erlaubtemmit sage und schreibeauf dem Tacho gemessen wurde.

Motorradfahrer muss nach Kontrolle Führerschein abgeben

Weil der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 625 Euro hinterlegen. Außerdem kommen nach dem alten Tatbestandskatalog ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg auf ihn zu.

Er war nicht der einzige Fahrer, der zu schnell unterwegs gewesen war: Gleich zehn Fahrer waren mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell, vier davon auf der Bundesstraße und sechs auf der Landesstraße. Sie müssen alle mit einem Bußgeldbescheid und mindestens einem Punkt rechnen.

Kontrollen auch in der Region

Die Polizei hat bereits am Montag Kontrollen durchgeführt:

In Salach kontrollierte die Polizei am Montagmorgen die Geschwindigkeit auf der alten B10. Vier Fahrer waren mindestens 21 Stundenkilometer zu schnell und müssen nun neben einer Anzeige auch mit einem Punkt im Zentralregister rechnen.

Auch in Süßen kontrollierte die Polizei. Am Ortseingang aus Richtung Schlat sind 50 Stundenkilometer zulässig. Vier Fahrer hielten sich nicht daran. Einer davon war sogar mit 90 Sachen unterwegs.

Bei Giengen waren Montagnacht zwei Fahrer im 70er-Bereich zu schnell. Auch sie müssen mit einer Anzeige rechnen.