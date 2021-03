Einsatz auf einem Rastplatz an der Autobahn: Wie die Polizei berichtet, schlugen Passanten am Freitagmittag auf dem Rastplatz Widderstall an der A8 Alarm. Sie hörten von der Ladefläche eines Sattelzuges aus Osteuropa Klopfgeräusche.

Die Passanten wendeten sich an einen Mitarbeiter der Bundeanstalt für Güterkraftverkehr , der dort gerade arbeitete. Der Mann wiederum verständigte die Polizei. Gemeinsam öffnete man den Laderaum des Lasters.

Klopfgeräusche: Sechs Jugendliche im Laderaum

Zwischen der Ladung mit Metallteilen befanden sich sechs Jugendliche, die ersten Erkenntnissen zufolge aus Afghanistan stammen. In ihrer Vernehmung gaben die 14 bis 17 Jahre alten Jugendlichen an, dass sie sich seit zwei Tagen in dem Lkw befinden würden.

Bei der Polizei wurden sie verpflegt, die Beamten informierten das Jugendamt des Alb-Donau-Kreises , wo man eine Unterbringung organisierte.

Ob der Lkw-Fahrer in den Fall involviert gewesen war, geht aus dem Bericht nicht hervor.