Aufregung am Pfuhler Baggersee. Eine Frau hatte am Mittwochabend ein Knallgeräusch wie einen Schuss gehört – und sofort die Polizei verständigt. Der beliebte Badesee war zu der Zeit gut besucht, überall lagen Menschen Grüppchenweise in der Sonne. Kurz nach 18 Uhr aber trat die Polizei auf den...