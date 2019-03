Weil sich vermutlich ein Fahrradteil gelöst hat, verlor am Sonntag ein 70-Jähriger die Kontrolle über sein Pedelec.

Auf einer Verbindungsstraße in der Nähe von Zähringen hat ein 70-Jähriger die Kontrolle über sein Pedelec verloren. Er war am Sonntag, kurz vor 13 Uhr, zwischen Zährigen und Stubersheim unterwegs. An einem leicht abschüssigen Abschnitt stürzte er auf die Straße.

Mögliche Ursache: gelöstes Fahrradteil

Ein Augenzeuge leistete Erste Hilfe und wählte den Notruf, bei der Rettung kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge ist der Mann gestürzt, weil sich möglicherweise ein Fahrradteil gelöst hatte. Den Sachschaden am Pedelec schätzen die Beamten auf etwa 500 Euro.

