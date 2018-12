Ulm / cst

Eine Zwölfjährige ist am Samstagabend leicht verletzt worden bei einem heftigen Auffahrunfall am Blaubeurer Tor.

Ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13 000 Euro ist am Samstag gegen 18.40 Uhr bei einem Auffahrunfall am Blaubeurer Tor entstanden. Eine 51-Jährige hatte vom Hindenburgring herkommend vor dem Kreisverkehr angehalten. Hinter ihr ebenso eine 45-Jährige mit ihrer zwölfjährigen Tochter auf dem Beifahrersitz. Dies erkannte ein 43-Jähriger nicht und fuhr heftig auf den Dacia auf. Die Zwölfjährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

