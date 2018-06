Neu-Ulm / Swp

Wenige Augenblicke der Unaufmerksamkeit genügten dem Dieb: Er klaute einer Frau die Handtasche aus dem Einkaufswagen.

Ein Unbekannter hat am Montagabend in Neu-Ulm einer Frau die Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die 30-Jährige war gerade dabei, ihr Fahrrad vor einem Supermarkt in der Reuttier Straße aufzuschließen. Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Dieb offenbar und entwendete die Handtasche quasi im Vorbeigehen aus dem Wagen. In der Tasche waren sämtliche Dokumente der Frau und 20 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Tel. (0731) 80 130 zu melden.