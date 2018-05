Ulm / swp

Der Polizei wurde um die Mittagszeit gemeldet, dass ein Mann nackt auf einem Fahrrad in Lehr unterwegs sei. Mit mehreren Streifen suchte die Polizei nach dem Mann und fanden ihn im Bereich der Ringstraße.

Als der Mann die Beamten sah rannte er weg, wurde aber kurze Zeit später in einer Garage in der Ringstraße gesehen. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Mann psychisch auffällig war. Der 36-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.