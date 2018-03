Unfallflucht Nach Unfall geflüchtet: Polizei sucht Autofahrer

Ulm / swp

Die Polizei sucht den Autofahrer, der am Sonntag einen Unfall in Ulm verursacht hatte.

Der Besitzer eines Vws hatte sein Auto am Freitag an der Uhlandstraße geparkt. Am Sonntag bemerkte er den Schaden. In der Zwischenzeit muss ein anderes Auto den VW in der Parklücke gestreift haben. Trotz des dabei entstandenen Schadens von rund 2000 Euro fuhr der Verursacher weg. Den Unbekannten sucht jetzt die Ulmer Polizei (Hinweis-Telefon: 0731/1880). Die Ermittler sicherten auch die Spuren. Diese und mögliche Hinweise von Zeugen sollen helfen, den Verursacher zu finden. Damit der VW-Besitzer nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.