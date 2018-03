Polizei Nach Autorennen in Ulm: Polizei sucht Zeugen

Nach Autorennen in Ulm: Polizei sucht Zeugen

Ulm / swp

Die Polizei sucht die rücksichtslosen Raser, die sich am Freitag ein Autorennen auf der Ulmer Frauenstraße geleistet haben.

Nach einem illegalen Autorennen am Freitagabend in Ulm sucht die Polizei nach Zeugen, die das gefährliche Verhalten der Raser beobachtet haben.

Passanten hatten am Freitag gegen 21 Uhr drei Autos beobachtet, die auf der Frauenstraße viel zu schnell unterwegs waren. Die bislang Unbekannten lieferten sich mit ihren getunten Autos ein brutales Straßenrennen. Andere Verkehrsteilnehmer mussten stark bremsen, um Unfälle zu vermeiden, schilderten Zeugen. Diese haben der Polizei auch konkrete Hinweise auf die beteiligten Fahrzeuge.

Für ihre Ermittlungen bittet die Polizei um weitere Hinweise von Zeugen. Sie fragt:

- Wer hat das Rennen der Autos am Freitag in der Frauenstraße, möglicherweise auch in anderen Straßen, beobachtet?

- Wer wurde durch die Autos behindert oder gefährdet? Hat jemand Schaden gelitten?

- Wer kann Hinweise auf die Fahrer geben?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Autorennen im öffentlichen Verkehr verboten sind. Jeder Verkehrsteilnehmer müsse sich darauf verlassen können, dass sich die anderen an die Regeln halten. Wer sich vorsätzlich über diese Regeln hinwegsetze, spiele mit Leben und Gesundheit anderer Menschen. Deshalb geht die Polizei konsequent gegen Raser vor.