Blutige Gewalttat in Lonsee im Alb-Donau-Kreis: Wie die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei berichten, riefen Zeugen am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr die Polizei wegen eines eskalierten Streits auf einer Straße in Lonsee.

Einer der Beteiligten habe ein Messer, weitere Personen seien seien verletzt. Bis die Polizei und Rettungsdienst am Tatort eintrafen, hatten die Zeugen den mutmaßlichen Angreifer festgehalten.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die mit Messerstichen Verletzten – die 46-jährige Frau und die beiden 17 und 20 Jahre alten Söhne. Sie wurden vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fand in der Nähe des Tatorts ein Messer, bei dem es sich wohl um die Tatwaffe handelt.

Mann nach Messer-Attacke in Lonsee von der Polizei festgenommen

Die Ermittler gehen ersten Erkenntnissen zufolge davon aus, dass der 49-jährige Vater die Frau und die Söhne damit schwer verletzt hat. Die Polizei nahm den Mann fest. Er war erkennbar betrunken, berichtet die Polizei. Weitere Hintergründe zur Tat wurden zunächst nicht mitgeteilt. Zurzeit wird von der Justiz geprüft, ob der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden soll, um ihn in gegebenenfalls in Untersuchungshaft zu nehmen..

Für die Verletzten bestand offenbar trotz der schweren Verletzungen offenbar keine akute Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern derzeit noch an. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei untersuchte den Tatort.