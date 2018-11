Ulm Mutmaßlicher Dieb am Ulmer Hauptbahnhof festgenommen

Ulm / swp

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen gegen 9 Uhr einen 24-jährigen Mann im Ulmer Hauptbahnhof vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, kurz zuvor einer 78-jährigen Reisenden in einem Eurocity von Stuttgart nach Ulm das Mobiltelefon entwendet zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich der mutmaßliche Dieb zunächst gegenüber der Reisenden und kurze Zeit später direkt neben sie gesetzt haben. Nachdem der 24-Jährige den Zug beim Halt in Ulm plötzlich verlassen wollte, bemerkte die Seniorin, dass ihr Mobiltelefon im Wert von 850 Euro fehlte fehlte. Dies hatte sie zum Aufladen neben sich gelegt.

Mit Hilfe zweier Mitarbeiter der Deutschen Bahn gelang es ihr, den Tatverdächtigen einer alarmierten Streife der Bundespolizei in Ulm zu übergeben. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden das Telefon der 78-Jährigen in einem Socken des mutmaßlichen Täters. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ der zuständige Richter am Amtsgericht Ulm einen Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Bundespolizisten brachten den im Landkreis Esslingen wohnhaften Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

