Die Motorradfahrerin, die am Karfreitag bei Schelklingen verunglückte, ist tot.

Die Motorradfahrerin, die am Karfreitag bei Schelklingen in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt war, ist am Mittwoch im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei Ulm mit.

Unfall in Schelklingen Auto überfährt Motorradfahrerin - lebensgefährlich verletzt Eine Motorradfahrerin ist am Karfreitag in Blaubeuren von einem Auto überfahren und lebensgefährlich verletzt worden.

Wie am Samstag berichtet, war die 57-Jährige auf der Bundesstraße 492 in Richtung Blaubeuren unterwegs gewesen, als eine 60-Jährige mit ihrem Auto auf das Motorrad auffuhr. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, ein Rettungshubschrauber flog die Frau anschließend in ein Krankenhaus. Der Freund der Frau, der ebenfalls mit dem Motorrad unterwegs gewesen war, hatte bei dem Unfall einen Schock erlitten.

Das könnte dich auch interessieren:

Fotofalle Möglicherweise Wolf im Landkreis Heidenheim unterwegs Im Nordosten der Alb könnte ein Wolf unterwegs sein. Das Land meldet eine mögliche Sichtung. Nun läuft die Spurensuche.