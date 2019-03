Am Freitagnachmittag ist bei einem Unfall ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann gegen 17.20 Uhr auf der Weidacher Straße in Richtung Bollingen unterwegs. Etwa 200 Meter nach dem Schützenhaus kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gegenüber der Polizei gab er an, dass ihm ein roter VW-Bus entgegen gekommen sei, deshalb sei er gestürzt. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (Tel.: 07335/96260) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

