Vöhringen Mit prallgefülltem Einkaufswagen geflüchtet

Vöhringen / swp

Mit einem prallgefüllten Einkaufswagen, mit Waren im Wert von rund 400 Euro, hat ein Unbekannter versucht ohne zu bezahlen aus einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße zu flüchten. Mit dem Einkaufswagen wartete er an der Eingangstüre bis ein Kunde den Markt betrat und sich somit die Tür öffnete, um dann den Laden verlassen zu können. Ein Zeuge sprach den Mann auf den Diebstahl an, der daraufhin den vollen Einkaufswagen stehen ließ und in einem weißen Kastenwagen sich davon machte. Zeugen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen zu melden. (07303) 9651-0.

