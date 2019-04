Die 18-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr mit ihrem Opel auf der B28 in Richtung Blaubeuren. Hinter Suppingen war sie ins Gespräch mit ihrem Beifahrer vertieft und übersah deshalb, dass vor ihr ein Bus nach links in Richtung Wennenden abbog. Fast ungebremst fuhr die Frau auf den Bus. Die 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Beifahrer blieb unverletzt. Der Fahrer und die beiden Gäste im Bus blieben ebenfalls unverletzt. Den Schaden am Bus schätzt die Polizei auf rund 10000 Euro. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Fahrerin. Die Feuerwehr band das Öl ab, das aus den kaputten Fahrzeugen lief, und schützte so die Umwelt. Die Straßenmeisterei half, die Strecke für die Dauer der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Fahrzeuge zu sperren.

Das könnte dich auch interessieren