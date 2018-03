Bellenberg/Vöhringen Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Mit Alkohol und Drogen am Steuer

Bellenberg/Vöhringen / swp

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag einen Betrunkenen und einen unter Drogen stehenden Autofahrer angehalten.

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei gegen 19.10 Uhr einen Autofahrer in Bellenberg, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte bei dem 64-Jährigen ein Alkoholwert über 1,1 Promille festgestellt werden. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Einen weiteren Verkehrssünder erwischte die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr in Vöhringen. Bei der Kontrolle eines 19-Jährigen stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest fiel positiv aus. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes fanden die Beamten außerdem ein verbotenes Einhandmesser.