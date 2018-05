Staatsanwaltschaft Messerstecher nach Angriff vor dem Haftrichter

Ulm / swp

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm mitteilen, ereignete sich die Tat gegen 23 Uhr in einem Lokal in der Platzgasse. Der Angestellte eines Lokals schilderte der Polizei später, dass ein Maskierter das Gebäude betrat und sofort mit dem Messer auf ihn losgegangen sei. Dank seiner schnellen Reaktion sei es ihm gelungen, den Angriff abzuwehren. Ein Zeuge kam hinzu. Die beiden überwältigten den Angreifer. Sie übergaben den Mann der Polizei. Der musste zunächst in ärztliche Behandlung.

Unter Alkoholeinfluß

Offenbar hatte der Festgenommene einen Kreislaufzusammenbrich erlitten. Ursache dafür könnte auch gewesen sein, dass er zuvor Alkohol getrunken hatte. Zudem stand er nach Erkenntnissen der Polizei unter Drogeneinfluss. Später brachte die Polizei den Verdächtigen in der Zelle unter. Am Freitag beantragte die Ulmer Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann. Den erließ der zuständige Richter am Amtsgericht im Lauf des Nachmittags. Jetzt sitzt der Wohnsitzlose in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Behörden zum Hintergrund des Angriffs dauern an.