Shopping Queen in Ulm Guido Maria Kretschmer kürt die neue Ulmer „Shopping Queen“: Diese Kandidatin hat gewonnen

In dieser Woche hat Guido Maria Kretschmer die vierte „Shopping Queen“ von Ulm gesucht. Welche der Kandidatinnen mit ihrem Look überzeugt hat und was sie zu ihrem Sieg sagt, erfahrt ihr hier.