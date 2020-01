Bei einem Messerangriff am Dienstag, den 21.01.2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Bad Saulgau, wurde eine 64-jährige Frau lebensgefährlich verletzt. Drei Tage später hat das zuständige Amtsgericht Ravensburg gegen den 83-jährigen mutmaßliche Täter Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Verdächtiger noch im Krankenhaus - anschließend in Haft

Da auch der Tatverdächtige erheblich verletzt wurde, muss er noch in einem Krankenhaus bleiben bis sein Zustand stabil ist - Anschließend wird er in ein Gefängnis gebracht, wie die Polizei weiter mitteilt.