Altenstadt / swp

Am Freitagabend wurde bei einem Unfall auf der A7 zwischen Dettingen und Altenstadt mindestens sechs Menschen verletzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Dettingen an der Iller und Altenstadt sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei in Kempten mitteilt, sind an dem Unfall drei Autos und zwei Lastwagen beteiligt. Beim Zusammenstoß wurde eine Person schwer verletzt, drei kamen mit mittleren Verletzungen davon, und zwei Menschen wurden leicht verletzt.