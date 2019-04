Ein Streit, der eskalierte und eine Polizistin, die dazwischen ging: Am Mittwochabend beobachtete eine Beamtin der Polizei in Weißenhorn, wie ein Pärchen sich auf offener Straße stritt. Als der Mann begann seine Partnerin zu würgen, ging die Polizistin dazwischen und verständigte ihre Kollegen.

Pärchen war betrunken

Der 32-Jährige und seine 25-jährige Begleiterin hatte in den Nähe in einer Wohnung gefeiert und getrunken. Als sie die Party verließen, waren sie in Streit geraten. verletzt wurde niemand, aber gegen den wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

