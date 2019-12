Nach dem schweren Lawinenunglück im Schnalstal in Südtirol vom Samstag hat es am selben Tag ein weiteres Todesopfer in einer Lawine gegeben: Ein 55 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg ist in der Schweiz in der Region Lauchernalp bei Wiler von einer Lawine verschüttet worden und einige Stunden später gestorben.

Mann aus Baden-Württemberg war abseits der Piste unterwegs

Wie die Schweizer Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, starb der Wintersportler, der mit seinem Sohn als Tourengeher abseits der Piste unterwegs gewesen war, im Krankenhaus in Bern an seinen schweren Verletzungen. Der 55-Jährige war am Samstag vormittags mit seinem Sohn in den Walliser Bergen auf dem Weg zum Stieltihorn im Gebiet Lauchernalp. Unterhalb der Station Gandegg verließen die beiden die Skipisten. Auf einer Höhe von etwa 2700 Metern löste sich gegen 11.15 Uhr eine Lawine, der Vater wurde von den Schneemassen mitgerissen.

Sohn gräbt nach seinem Vater in den Scheemassen der Lawine

Danach spielten sich dramatische Szenen ab. Sein Sohn wurde von der Lawine nicht erfasst und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Er machte sich auf die Suche und konnte seinen Vater tatsächlich mit einem Lawinen-Suchgerät orten. Er lag zwei Meter tief unter den Schneemassen begraben. Der junge Mann begann, den Verschütteten freizuschaufeln. Die inzwischen eingetroffenen Rettungskräfte konnten den Mann bergen. Er wurde mit dem Hubschrauber in kritischem Zustand ins Inselspital in Bern geflogen. Doch man konnte dem Mann nicht mehr helfen, er starb noch am Samstagabend im Krankenhaus.

Woher genau der Mann aus Baden-Württemberg stammt, war nicht in Erfahrung zu bringen. Im Einsatz waren der Polizei zufolge eine Rettungskolonne, Rettungshubschrauber, Lawinenhundeführer, der Pistenrettungsdienst und die Kantonspolizei.

Drei Todesopfer nach Lawine im Schnalstal in Südtirol

An dem Samstag gab es insgesamt vier Todesopfer durch Lawinen zu beklagen: In Südtirol starben am Samstag eine Frau und zwei siebenjährige Mädchen. Ein Vater und sein elfjähriger Sohn wurden bei dem Unglück im Schnalstal verletzt. Die fünf Urlauber stammen laut Carabinieri aus Thüringen und Nordrhein-Westfalen.

Am Sonntag starb ein Mann nach einem Lawinenabgang in den Dolomiten, drei Skifahrer konnten gerettet werden.