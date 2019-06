Ein randalierender Gast in einem Bordell in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm hat am frühen Samstagmorgen die Polizei beschäftigt. Der 37-Jährige war ob seiner Aggressivität aus dem Etablissement verwiesen worden, kam jedoch nach wenigen Minuten mit einem Messer bewaffnet zurück.

Security-Mitarbeiter fixierten ihn und übergaben ihn der kurz danach eintreffenden Streife. Das Motiv ist unklar. Gegen den Mann wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

