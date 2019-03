Am Dienstagmorgen kam es auf der B311 im Donautal zu einem Unfall. Ein LKW-Fahrer kam von der Straße ab und landete im Gebüsch.

Laut Aussage der Polizei war der LKW-Fahrer gegen 9.40 auf der Bundesstraße 311 am Donautal von der Straße abgekommen. Dabei geriet das Fahrzeug auf den Seitenstreif und krachte in eine Böschung. Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

