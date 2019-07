Und schon wieder hat es gekracht: Aufgrund eines Unfalls auf der Ulmer Straßenbahnlinie 1 kommt es aktuell zu Verspätungen.

Erneuter Unfall auf der Straßenbahnlinie 1 in Ulm: Am Montagvormittag sind auf der Olgastraße an der Ecke Salzstadelgasse eine Tram und ein Auto kollidiert. Dabei ist offenbar Blechschaden entstanden. Die Straßenbahn konnte nach einiger Zeit ihre Fahrt fortsetzen.

Linie 1 Ulm Auto kracht gegen Straßenbahn, eine Verletzte Am Sonntagnachmittag hat es in Ulm einen Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gegeben.

Aufgrund des Unfalls kommt es aktuell auf der Strecke zu Verspätungen. Die Stadtwerke Ulm /Neu-Ulm (SWU) haben einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

