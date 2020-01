In Remshalden-Grunbach im Rems-Murr-Kreis ist am Freitagabend gegen 18:30 Uhr eine Leiche auf einer Grünfläche nahe der B29 entdeckt worden. Das berichtet die Polizei Aalen in einer Mitteilung. Eine Zeugin hatte demnach über Notruf mitgeteilt, dass möglicherweise menschliche Überreste auf einer Grünfläche an einem Feldweg in der Verlängerung der Kanalstraße liegen.

Leiche in Remshalden-Grunbach in Gebüsch nahe B29 gefunden

Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten Polizeibeamte dann den Leichnam einer Person im Gebüsch feststellen. Aufgrund der Auffindesituation muss die Person dort bereits länger gelegen haben.

Die Kriminalpolizei hat am Fundort die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich möglicherweise um eine seit längerem vermisste Person.

Nach Leichenfund in Remshalden: Polizei geht Hinweisen nach Vermissten nach

Demnach werde nun etwa auch Hinweisen nach vermissten Personen nachgegangen, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Presse-Agentur. Unklar war noch, ob es sich um den Leichnam einer Frau oder eines Mannes handelt. Am Fundort an der Bundesstraße 29 in Remshalden-Grunbach war die Kriminalpolizei auch am späten Freitagabend noch im Einsatz.

Kanalstraße im Ortsteil Grunbach soll am Samstag wieder frei sein

Zuerst hatte über den Leichenfund in Remshalden-Grunbach die Waiblinger Kreiszeitung berichtet. Sie berichtete auch, dass die während der Untersuchungen der Polizei gesperrte Kanalstraße am Samstag wieder freigegeben werden solle. Der Einsatz an der Straße soll nach dem Notruf von 18.30 Uhr gegen 19.30 Uhr begonnen haben, vor Ort waren auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW).