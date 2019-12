Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind eine Frau und zwei Kinder aus Deutschland ums Leben gekommen, mindestens zwei weitere Menschen wurden verletzt. Die 35-jährige Frau und ein siebenjähriges Kind starben am Unglücksort, ein weiteres siebenjähriges Kind - es handelt sich um die Tochter der Frau - starb im Krankenhaus.

Wie das Onlineportal rainews meldet, war am Samstag gegen Mittag ein großes Schneebrett unterhalb der Teufelsegg-Piste auf der Höhe der Teufelsegg-Hütte im Gletscherskigebiet Schnalstal abgegangen.

Rettungskräfte finden Mädchen und Mutter tot unter der Lawine

Augenzeugen zufolge waren mehrere Skifahrer unter den Schneemassen verschüttet worden, meldet das Portal. Die Bergrettung Schnals, Feuerwehren und das Weiße Kreuz sowie Hubschrauber waren im Einsatz, um die Verschütteten zu retten. Am frühen Nachmittag dann kam die erste traurige Nachricht: Die Rettungskräfte konnten ein siebenjähriges Mädchen aus Deutschland nur noch tot bergen. Auch eine 35-jährige Frau sei in der Lawine ums Leben gekommen. Entgegen ersten Meldungen handelte es sich nicht um die Mutter des tot geborgenen Kindes.

Ein Kind nach Unglück im Schnalstal wiederbelebt - es starb später

Am Abend kam die zweite Schreckensmeldung: Ein weiteres Kind sei noch am Unglücksort wiederbelebt und ins Krankenhaus Trient geflogen worden - doch wie der Landesfeuerwehrverband Südtirol auf Facebook meldete, verstarb dieses Kind am frühen Abend im Krankenhaus. Es handelte sich um die Tochter der 35-jährigen Mutter, sie war ebenfalls erst sieben Jahre alt.

Familie in den Schneemassen begraben

Zwei weitere Personen seien mit mittelschweren Verletzungen aus den Schneemassen gerettet worden, sie hätten Knochenbrüche erlitten und seien ins Meraner Krankenhaus geflogen worden. Rainews zufolge handelt es sich um den Vater und den elfjährigen Bruder eines der gestorbenen Mädchen. Woher genau die Opfer kommen, ist noch unklar. Die in der Lawine gestorbene Mutter soll eine Offizierin der deutschen Bundeswehr sein.

Die Skifahrer waren auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal westlich von Meran unterwegs gewesen, als sich die Lawine löste und die Urlauber verschüttete. Die Rettungskräfte suchten am Samstag auch noch nach weiteren Vermissten.

Erhöhte Lawinengefahr der Stufe 3

Laut der Landesfeuerwehr Südtirol herrscht derzeit erhebliche Lawinengefahr der Stufe 3. Die Lawine donnerte Sie donnerte direkt auf die Talabfahrt unterhalb der Teufelsegg-Piste. Sie soll rainews zufolge sehr groß gewesen sein: 200 Meter breit und einen Kilometer lang.

Der Direktor der Schnalstaler Gletscherbahnen AG, Thomas Konstantin Stecher, sagte dem Portal: „Das ist eine furchtbare Tragödie. Wir sind alle geschockt. Unsere Gedanken und Gebete gelten den betroffenen Familien.“ Er betonte, dass erfahrene Mitarbeiter der Gletscherbahn jeden Tag, auch unter Einbeziehung der örtlichen Lawinenkommission, die Lage prüfen würden, bevor sie die Pisten freigeben: „Genauso war es auch heute. Unsere Mitarbeiter haben in der Früh die Lage bewertet und keine Gefahr erkannt. Hätten sie Zweifel gehabt, hätten sie die Talabfahrt ganz bestimmt nicht für den Betrieb freigegeben."

Die Ursache des Unglücks werde durch die Behörden ermittelt. Stecher zufolge sei höhere Gewalt die wahrscheinlichste Ursache. Es könne aber auch ein Fremdverschulden durch Variantenfahrer nicht ausgeschlossen werden, sagte er zu Rainews.

Weitere Lawine in den Sarntaler Alpen

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ berichtete außerdem von einem weiteren Lawinenabgang in einem Skigebiet am Hirzer (Punta Cervina) in den Sarntaler Alpen, ebenfalls Südtirol. Ein italienischer Skialpinist sei von der Lawine mitgerissen, aber von seinen Kameraden geborgen worden. Er wurde in ein Krankenhaus in Bozen gebracht.