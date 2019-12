Traurige Bilanz nach einem Skiwochenende: Insgesamt drei Lawinen in den Alpen haben mittlerweile das fünfte Todesopfer gefordert: In den italienischen Alpen wurden am Sonntag vier Skifahrer von einem Schneebrett verschüttet. Ein Mann sei bei dem Unglück in den Dolomiten am Sonntag ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der italienischen Bergwacht. Drei weitere Verschüttete wurden gerettet.

Lawine löste sich in der Nähe der Tuckett-Hütte

Die Lawine hatte sich in der Nähe der Tuckett-Hütte in der Brenta-Gebirgsgruppe gelöst. Woher die Menschen kamen, war zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. Die Region ist bei Skibergsteigern und Kletterern populär.

Erst am Samstag waren im Schnalstal in Südtirol drei Deutsche – eine 35-jährioge Frau sowie zwei siebenjährige Mädchen – von einer Lawine verschüttet worden, alle drei starben. Ebenfalls am Samstag ist ein Mann in der Region Lauchernalp in der Schweiz von einer Lawine verschüttet worden. Er starb im Krankenhaus.