Die Laichinger Feuerwehr hat in der Nacht zum Donnerstag einen bewusstlosen Mann gerettet, der in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße ein Stromaggregat in Betrieb hatte. Die Feuerwehr war um 23.23 Uhr alarmiert worden, nachdem ein anderer Hausbewohner Motorengeräusch gehört und Auspuffgase gerochen hatte.

Wie die Feuerwehr berichtet, stellte der Einsatzleiter schon im Flur erhöhte Kohlenmonoxid-Werte fest. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute brachen daraufhin die Wohnungstür auf und fanden den 47-Jährigen. Die Feuerwehr brachte den Mann ins Freie und versorgten ihn bis zum Eintreffen des Notarztes. Bald erlangte er wieder das Bewusstsein.

Der 47-Jährige wollte nicht ins Krankenhaus

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden alle Wohnungen kontrolliert und das gesamte Gebäude eine Stunde lang mit Drucklüftern belüftet. Die Räume blieben bewohnbar. Laut Polizei wollte der 47-Jährige nicht ins Krankenhaus und verbrachte die Nacht bei Bekannten.

Gründe für den Betrieb des Dieselaggregats nennen Feuerwehr und Polizei nicht. Nach unbestätigten Informationen war in der Wohnung der Strom abgestellt worden.