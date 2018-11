Ulm Diebstahl: Gebiss entlarvt den Täter

Ulm / SWP

Nach einer durchzechten Nacht waren die Wertsachen einige Männer in einer Monteursunterkunft verschwunden - zurückgeblieben war nur ein Gebiss.

In der Nacht von Freitag auf Samstag feierten die Männer in einer Ulmer Monteursunterkunft einen Neuzugang in ihrem Team. Dabei sprachen sie ausgiebig dem Alkohol zu.

Am nächsten Morgen stellten sie fest, dass ihnen drei Handys, rund 300 Euro Bargeld und eine Bankkarte samt Ausweis fehlten. In der Tasche eines der Bestohlenen war jedoch ein seltsames Beweisstück zurückgeblieben: ein Gebiss.

Betrunken auf Diebestour gegangen

Offenbar hatte sich der 37-jährige neue Kollege nach dem Willkommenstrunk zu einer Diebestour aufgemacht, die Sachen seiner Kollegen durchwühlt - und sein Gebiss dabei verloren.

Eine herbeigerufene Streife des Polizeireviers Ulm-West weckte den noch immer volltrunkenen Mann und fand bei ihm einen Großteil des Diebesguts. Da er sich renitent gebärdete, musste er seinen Rausch auf dem Revier ausschlafen. Sein Zimmer und die neue Arbeitsstelle ist er zudem los. Einzig sein Gebiss konnte ihm zurückgegeben werden.

