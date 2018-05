Diebstahl Kupferverkleidung abmontiert

Ulm / swp

Ausgerechnet auf die Kupferverkleidung des Artilleriedenkmales am Fort Unterer Kuhberg hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen.

Er hatte ein Teil der Verkleidung wegmontiert und in einem angrenzenden Gebüsch zum Abtransport deponiert. Mitnehmen konnte er es aber nicht mehr. Der Dieb war wohl während der Demontage gestört worden. Die Tat war einem Mitglied des Fördervereines Bundesfestung am Samstagmorgen aufgefallen. Wann der Täter sich an dem Denkmal zu schaffen gemacht hatte ist nicht genau bekannt. Bei dem versuchten Diebstahl handelt es sich schon um die dritte Tat im vergangenen Jahr. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Ulm-West übernommen.